〔表格〕美国8月耐久财订单下滑0.1%,逊于预估

路透9月28日电---美国商务部周三公布:

* 美国8月耐久财(耐用品)订单下滑0.1%(预估为持平),7月为增长4.1%(前值为增长4.1%)

* 美国8月扣除运输的耐久财订单下滑0.1%(预估为持平),7月为成长0.7%(前值为成长0.8%)

* 美国8月扣除国防的耐久财订单下滑0.1%,7月为增长4.8%(前值亦为成长4.8%)