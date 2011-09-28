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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 20:37 BJT

〔表格〕美国8月耐久财订单下滑0.1%,逊于预估

路透9月28日电---美国商务部周三公布:

* 美国8月耐久财(耐用品)订单下滑0.1%(预估为持平),7月为增长4.1%(前值为增长4.1%)

* 美国8月扣除运输的耐久财订单下滑0.1%(预估为持平),7月为成长0.7%(前值为成长0.8%)

* 美国8月扣除国防的耐久财订单下滑0.1%,7月为增长4.8%(前值亦为成长4.8%)

* 美国8月扣除飞机的非国防资本财订单成长1.1%(预估为成长0.3%),7月为下滑0.2%(前值为下滑0.9%)

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