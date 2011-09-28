〔表格〕美国8月耐久财订单下滑0.1%,逊于预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月28日电---美国商务部周三公布:
* 美国8月耐久财(耐用品)订单下滑0.1%(预估为持平),7月为增长4.1%(前值为增长4.1%)
* 美国8月扣除运输的耐久财订单下滑0.1%(预估为持平),7月为成长0.7%(前值为成长0.8%)
* 美国8月扣除国防的耐久财订单下滑0.1%,7月为增长4.8%(前值亦为成长4.8%)
* 美国8月扣除飞机的非国防资本财订单成长1.1%(预估为成长0.3%),7月为下滑0.2%(前值为下滑0.9%)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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