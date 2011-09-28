〔国际油市〕亚洲柴油近月跨月价差触及三年高位

路透新加坡9月28日电---亚洲柴油柴油市场周三走强,近月跨月价差飙涨至每桶近0.60美元的三年高位,因有迹象显示亚洲区供应吃紧.

交易员称,10月到港的船货比往常紧张,这源于来自台湾台塑的供应量减少,该公司近期重启的麦寮炼厂尚未完全恢复出口.

10月柴油裂解价差也回升逾1美元,至每桶较迪拜原油升水超过16美元,为近一周高位.

"10月供应有些吃紧,但近月合约走强令人奇怪,"新加坡一位馏分油交易员指出.

实货市场的升水也持稳,但在这个点价窗口没有柴油交易.但航煤现货价差走强,得益于一宗交易以较高价格成交.

10月柴油裂解价差升1.02美元,至每桶较迪拜原油升水16.89美元.

10月航煤裂解价差亦升0.67美元,至每桶18.29美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 120.50 120.9 120.7 119.7 +1.00 +0.84

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 119.30 119.7 119.5 118.3 +1.20 +1.01

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.15 120.5 120.3 119.1 +1.20 +1.01

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 121.10 121.5 121.3 120.1 +1.20 +1.00

10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 119.5 118.1 +1.38 +1.17

11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 118.9 117.7 +1.20 +1.02 (完)