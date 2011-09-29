〔路透专访〕重庆有意申请发市政债,地方融资平台规模约1,800亿元--官员

* 重庆有意申请发行地方政府债

* 目前市县两级地方融资平台总规模1,800亿,处安全状态

* 重庆卖地收入约占财政收入30-40%

记者 储百亮/杜纳德/沈燕

路透重庆9月29日电---面对严厉的房地产宏观调控大环境,重庆市已努力降低对土地财政依赖度,并不担心地方政府债务会出现违约问题,若政策放开,该市也有意申请发行市政债.

重庆市人民政府副秘书长赵强周三接受路透专访时指出,重庆市土地收入约占财政收入的30-40%,比例并不算高,而重庆市及县两级地方融资平台总规模约1,800亿元人民币,约占今年GDP总量9,800亿元的20%.

"近期审计署、财政部、银监会等部门全面核查过重庆市地方融资平台情况,认为重庆市处于安全状态."赵强称.

根据国家审计署公布数据,截止去年底地方政府债务馀额高达10.7万亿元.从审计结果看,中国地方政府性债务风险总体可控.

赵强指出,重庆市有明确规定,地方融资平台的债务不能用财政作担保,也不能相互间担保,且这些融资都有资产作抵押,包括一部分土地质押,以及一些股权、实业资产等.因此相对都是比较安全的.

他提到,中央政府提到加快研究建立规范的地方政府举债融资机制,重庆也有意进行尝试,一旦政策允许,重庆会申请发行市政债券.

此前天津市副市长接受路透采访时,也曾表态天津有意申请发行地方政府债券[ID:nCN1972843].

赵强还提到,上半年重庆市GDP增幅达16.5%,去年达17.4%,均处于国内领先位置,同时重庆市财政收入也保持快速增长,利用外资也一直居中西部城市第一,今年将突破100亿美元.

他指出,重庆要保证15%左右的GDP增幅,需要约4,000亿元左右的资金投入,通过利用外资、直接融资、股权债权投资等,完全能够满足重庆经济发展的需要.

重庆市金融工作办公室主任罗广同日接受路透专访时也提到,重庆定位地区金融中心,吸引银行、证券、保险等各类金融机构来重庆设立分支机构,以机构数量增长促进金融资源额度增长,同时全力推进金融招商引资,加快引进海外金融资本进入重庆,并力争完成全年20亿美元的工作目标.(完)