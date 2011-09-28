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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 21:22 BJT

《美股动态》三大股指期货上扬,因受欧元区乐观情绪带动

0721ET---美国股指期货周三上扬,暗示股票将连续第四天攀升,因有关欧元区债务危机解决方案的进展仍带给投资者信心.

标准普尔500指数期货SPc1上涨7.7点,;道琼工业指数期货DJc1涨95点;Nasdaq100指数期货涨15.25点.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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