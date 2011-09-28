〔国际油市〕亚洲燃料油市场扩大涨幅,强劲买兴蔓延至1/2月合约

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月28日电---亚洲燃料油市场周三持续延续涨势,即期跨月价差触及本月最阔水平,裂解价差亦从上日跌势中反弹,尽管原油价格走强.
10/11月合约买气持续强劲,连续第四天成交量接近10万吨,合约交投于每吨6.00美元大关上方,为8月31日来最高.
看涨人气也延伸至11/12月跨月价差.该合约攀升至每吨5美元,为4月来次月合约最高价位.成交量持稳,连续第二日达8万吨左右.
"动能肯定存在,供方提供基本面支撑,人们可能也开始将头寸移向次月合约,"一名交易商表示.
流动性一直延伸至1/2月合约,头三个合约成交量均在7.5-8.5万吨.
10月裂解价差收窄0.26美元,每桶较迪拜原油贴水4.25美元.11月裂解价差走强至每桶贴水4.27美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 644.00 644.70 644.35 640.00 4.35 0.68
现货380CST燃料油 FO380-SIN 637.40 637.70 637.55 633.13 4.42 0.70
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 646.00 648.00 647.00 644.00 3.00 0.47
380CST船用燃料油升水 8.60 10.30 9.45 10.88 -1.43
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.25 5.75 5.50 4.90 0.60 12.24
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 6.00 6.25 6.13 5.88 0.25 4.26(完)
--编译 梁睿雪;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。