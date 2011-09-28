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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 22:13 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场扩大涨幅,强劲买兴蔓延至1/2月合约

路透新加坡9月28日电---亚洲燃料油市场周三持续延续涨势,即期跨月价差触及本月最阔水平,裂解价差亦从上日跌势中反弹,尽管原油价格走强.

10/11月合约买气持续强劲,连续第四天成交量接近10万吨,合约交投于每吨6.00美元大关上方,为8月31日来最高.

看涨人气也延伸至11/12月跨月价差.该合约攀升至每吨5美元,为4月来次月合约最高价位.成交量持稳,连续第二日达8万吨左右.

"动能肯定存在,供方提供基本面支撑,人们可能也开始将头寸移向次月合约,"一名交易商表示.

流动性一直延伸至1/2月合约,头三个合约成交量均在7.5-8.5万吨.

10月裂解价差收窄0.26美元,每桶较迪拜原油贴水4.25美元.11月裂解价差走强至每桶贴水4.27美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 644.00 644.70 644.35 640.00 4.35 0.68

现货380CST燃料油 FO380-SIN 637.40 637.70 637.55 633.13 4.42 0.70

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 646.00 648.00 647.00 644.00 3.00 0.47

380CST船用燃料油升水 8.60 10.30 9.45 10.88 -1.43

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.25 5.75 5.50 4.90 0.60 12.24

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 6.00 6.25 6.13 5.88 0.25 4.26(完)

--编译 梁睿雪;审校 王洋

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