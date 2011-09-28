版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 21:43 BJT

〔美国股市〕开高,受欧元区乐观情绪鼓舞

路透纽约9月28日电---美国股市周三开高,有望录得连续第四个交易日上涨,因投资者仍对化解欧债危机计画进展持谨慎乐观态度.

道琼工业指数.DJI盘初升69.89点,或0.62%,至11,260.58点,标准普尔500指数.SPX升3.41点,或0.29%,至1,178.79点,Nasdaq指数.IXIC涨10.59点,或0.42%,至2,557.42点.(完)

--编译 肖群英;审校

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐