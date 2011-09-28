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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 22:06 BJT

〔美国热股〕尚德太阳能微涨,但公司执行长称高存货料影响未来两年利润率

路透9月28日电---尚德太阳能STP.N执行长兼董事长施正荣周三表示,预计较高的太阳能模块存货水平将在未来至少两年内继续给太阳能板生产商的利润率带来压力.

在美上市的尚德太阳能周三微涨0.77%,报2.63美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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