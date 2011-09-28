版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 22:46 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透9月28日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

09/23/11 较上周 较上年 09/23/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 347.3 0.6 -14.4 341.0 1.9 -16.9

馏分油 157.0 -0.2 -10.2 157.7 0.1 -15.9

汽油 217.4 4.6 -13.4 214.9 0.8 -7.7

取暖油 40.6 -1.5 -10.1 40.8 -0.8 -11.6

新配方(RFG)汽油 0.2 0.0 -0.5 0.3 0.1 -0.9

煤油型航空燃料 45.8 0.4 -1.5 45.6 0.5 -2.5

原油日加工量 14.6 0.3 0.2 15.2 -0.1 0.5

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加80万桶,汽油库存增加100万桶,馏分油库存增加60万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 李军;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐