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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 22:23 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差走坚,关注壳牌大火

路透新加坡9月28日电---周三亚洲石脑油价格上涨,受布兰特原油价格支撑,而裂解价差扩大涨幅触及一周最高,因对西方向东方出口受限以及壳牌石脑油供应可能中断的担忧重燃.

新加坡政府机构表示,皇家荷兰/壳牌石油集团新加坡日产能50万桶的炼厂发生大火,波及一存储罐区域通过管道输送的石油产品.

一些交易商称,西方向东方的供应或受限,因欧洲减产,且法国罢工威胁可能进一步限制供应.

日本公开规格11月上半月石脑油合约NAF-1H-TYO价格上涨8.00美元至每吨924.00美元.

11月上半月和12月上半月合约互换逆价差持平于每吨5.00美元,连续第三日保持不变.

11月上半月裂解价差NAF-SIN-CRK上涨1.40美元至每吨125.55美元,为上周三以来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 923.50/924.50 916.00 +8.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 100.24/100.34 99.40 +0.89

10月石脑油互换NAF-1M-S 915.50/917.50 909.25 +7.25

11月石脑油互换NAF-2M-S 910.75/912.75 904.75 +7.00

97号现货汽油GL97-SIN 121.22/121.32 121.27 0.00

95号现货汽油GL95-SIN 119.20/119.30 119.40 -0.15

92号现货汽油GL92-SIN 117.05/117.15 117.00 +0.10

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 16.76/16.86 17.60 -0.79(完)

--编译 田建华;审校 母红

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