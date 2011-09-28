〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差走坚,关注壳牌大火

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月28日电---周三亚洲石脑油价格上涨,受布兰特原油价格支撑,而裂解价差扩大涨幅触及一周最高,因对西方向东方出口受限以及壳牌石脑油供应可能中断的担忧重燃.
新加坡政府机构表示,皇家荷兰/壳牌石油集团新加坡日产能50万桶的炼厂发生大火,波及一存储罐区域通过管道输送的石油产品.
一些交易商称,西方向东方的供应或受限,因欧洲减产,且法国罢工威胁可能进一步限制供应.
日本公开规格11月上半月石脑油合约NAF-1H-TYO价格上涨8.00美元至每吨924.00美元.
11月上半月和12月上半月合约互换逆价差持平于每吨5.00美元,连续第三日保持不变.
11月上半月裂解价差NAF-SIN-CRK上涨1.40美元至每吨125.55美元,为上周三以来最高.
油品 价格 上日价格 变动
2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 923.50/924.50 916.00 +8.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 100.24/100.34 99.40 +0.89
10月石脑油互换NAF-1M-S 915.50/917.50 909.25 +7.25
11月石脑油互换NAF-2M-S 910.75/912.75 904.75 +7.00
97号现货汽油GL97-SIN 121.22/121.32 121.27 0.00
95号现货汽油GL95-SIN 119.20/119.30 119.40 -0.15
92号现货汽油GL92-SIN 117.05/117.15 117.00 +0.10
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 16.76/16.86 17.60 -0.79(完)
--编译 田建华;审校 母红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。