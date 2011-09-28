〔欧洲汇市〕英镑兑美元持稳,量化宽松政策臆测令涨势受限

* 英镑兑美元持稳在1.5640美元

* 受助于风险意愿,但英国央行推出刺激举措的风险令涨势受限

* 欧元/英镑在阻力位0.8752英镑前止步不前

路透伦敦9月28日电---英镑兑美元周三持稳,对决策者可能暂时避免希腊违约的乐观情绪提振风险意愿,但英国央行可能采取更多刺激举措的迹象打压涨势.

英镑兑欧元小幅走低,有关欧盟,国际货币基金组织(IMF)以及欧洲央行代表周四将重返雅典以及欧元区财长将在10月开会讨论提供更多援助的消息支撑欧元.

对诸如股市和商品以及包括英镑在内货币等风险资产的意愿近几日十分低迷.对欧元区可能违约以及成长前景不断黯淡的担忧令对风险资产的抛售加剧.

欧元兑美元EUR=今日触及一周高位,兑英镑EURGBP=D4攀升约0.5%,至日高0.8739英镑.在下午的淡静交投中收窄涨幅,回落至0.8702英镑,日内小涨.欧元/英镑在周一高位0.8752英镑前止步不前,此水准为阻力位.

部分交易商称,一欧元区主权账户在月底买入欧元,而有关即将出现与欧盟向英国支付年度农业补贴相关的大规模欧元卖盘的臆测为英镑提供部分支撑.

英镑兑美元GBP=D4收盘持稳在1.5640美元.短期阻力位见周二高位1.5705美元,据报在1.5600美元以下水平有需求.

"我们仍然看空英镑/美元,料将测试1.55美元,因有关英国央行将在下月实施量化宽松政策的臆测升温,"Caxton FX的汇市策略师Richard Driver称.

"另外,鉴于英国与欧元区债务危机的密切关联性,以及美元是避险货币的事实,英镑/美元可能承压."(完)

--编译 母红;审校 李军

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