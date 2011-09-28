〔美国热股〕Accenture上扬逾2%,因季度业绩超预期和2012年业绩展望

路透9月28日电---技术外包及咨询公司Accenture(ACN.N)股价周三早盘上扬,之前一天该公司公布的季度业绩高于预期.该公司还预计2012年表现强劲,有关美国经济不振和欧洲债务危机将导致业界放缓的忧虑得以缓和.