〔英国债市〕英债上扬,得益于欧元区担忧和量化宽松政策前景

路透伦敦9月28日电---英债周三小幅上扬,之前一日大跌,因英国央行购买更多资产的可能性增加,且政界很快采取行动遏制欧元区债务危机蔓延的预期降温.

欧盟和国际货币基金组织(IMF)检查员将于周四重返希腊,继续就希腊是否能获得下一批救助贷款展开磋商.这批贷款对希腊避免破产至关重要.

欧洲股市结算三日连涨收跌.12月英债期货FLGZ1收涨15个跳动点,至129.12,表现强于可比德债期货FGBLZ1约40个跳动点.这扶助10年期英债/德债收益率差收窄4个基点,至约54个基点.

德国公债恢复本周的跌势,之前进行的五年期公债标售需求疲弱.

较长期英债表现强于较短期英债,30年期英债收益率GB30YT=RR回落3个基点,报3.63%.10年期英债收益率GB10YT=RR下跌1个基点,报2.53%.

英国央行政策委员迈尔斯称,更接近于投票支持进一步实施量化宽松政策以扶助脆弱的经济.这也提振英债.

周三一项路透调查预期,英国央行下周可能不会向经济注入更多资金,但将在11月会议上决定向经济再注资500亿英镑,因经济前景转弱迫使其采取行动.(完)

--编译 母红;审校 李军

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