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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 01:05 BJT

〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为1.015%,投标倍数为3.04

路透华盛顿9月28日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.015%

中值 0.980%

低值 0.870%

价格/得标

价格 99.927052

高值得标比率 64.28%

投标倍数 3.04

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,080,500

总投标 106,417,147,700

竞争性投标得标 34,959,982,800

非竞争性投标得标 40,097,700

FED附加 1,089,663,000

初级市场交易商投标 71,309,000,000

初级市场交易商得标 14,102,910,000

直接投标 14,383,000,000

直接投标得标 4,807,140,000

间接投标 20,685,050,000

间接投标得标 16,049,932,800

发行细节

发行日 2011/09/30

到期日 2016/09/30

CUSIP码 912828RJ1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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