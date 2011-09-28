〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为1.015%,投标倍数为3.04

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月28日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 1.015%
中值 0.980%
低值 0.870%
价格/得标
价格 99.927052
高值得标比率 64.28%
投标倍数 3.04
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 35,000,080,500
总投标 106,417,147,700
竞争性投标得标 34,959,982,800
非竞争性投标得标 40,097,700
FED附加 1,089,663,000
初级市场交易商投标 71,309,000,000
初级市场交易商得标 14,102,910,000
直接投标 14,383,000,000
直接投标得标 4,807,140,000
间接投标 20,685,050,000
间接投标得标 16,049,932,800
发行细节
发行日 2011/09/30
到期日 2016/09/30
CUSIP码 912828RJ1
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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--编译 母红;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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