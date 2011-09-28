〔欧元债市〕德债因公债标售需求低迷而下跌,市场关注希腊危机

* 德债下跌,此前核查人员再度前往希腊

* 德国五年期公债标售需求不佳

* 周四将进行的意大利公债标售将是测试市场人气的关键

路透伦敦9月28日电---德国公债周三下跌,此前该国五年期公债标售结果不如人意,并且向希腊提供救助的机构再度派出核查人员,以考虑是否向雅典进一步发放纾困资金.

近几个交易日来,由于欧元区救助基金规模有望扩大,德债遭遇卖盘.不过官方未公布太多细节,而各国国会还未批准通过此前已达成一致的提高欧洲金融稳定机构(EFSF)权力和资金规模.

周四德国下议院就提高欧元区救助基金权力进行投票表决时,总理梅克尔可能需要依赖中左翼反对党的支持.芬兰国会周三支持增加该基金权力.

德债期货FGBLc1结算价报135.66,日内下跌22个跳动点,分析师认为这是德债市场在上扬数周後,进入了盘整.

今日德国标售的60亿欧元五年期公债仅获得51.15亿欧元的认购,得标利率为1.22%,6月份上次标售五年期德债时为2.16%.

"市场需要更多的不利消息来延续(上行)涨势.目前的局势没有什麽变化,因此市场将会出现盘整."Lloyds Bank市场策略部主管Charles Diebel称.

希腊仍需要确保下一笔救助资金来避免违约,希腊信用违约互换(CDS)价格GRGV5YUSAC=MP显示,该国有近94%的可能性违约.

欧盟和国际货币基金会(IMF)核查人员将在周四再度回到希腊,审查撙节措施,并决定是否够格获得新救助资金.德国总理梅克尔周二暗示,希腊的国际债权人对于7月所达成的希腊纾困案,有部分内容可能要重新协商.[ID:nCT0477659]

有关欧元区领导人可能考虑进一步提高地区救助资金的传言令德债承压,不过若有类似提案,即使得到具体化,但也料将面临来自德国的反对.

历史经验显示,鉴于各国国会仍未通过7月定下的一项决议,类似改变的贯彻料将缓慢.

近期风险胃纳改善,令五年期德国公债标售结果不佳.

五年期德国公债收益率DE5YT=TWEB在二级市场盘後交易时上涨5.4个基点,至1.16%.

两年期德债亦承压,其收益率DE2YT=TWEB在盘後交易中上涨5个基点,报0.59%.

周四意大利将标售固息和浮息债券,届时市场风险情绪将会得到测试.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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