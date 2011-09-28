〔金属期市〕期铜大幅下跌,因对经济的担忧挥之不去

* 期铜大跌,因对西方国家需求的担忧挥之不去

* 随着季度末临近,市场料将更加动荡

* 市场关注:周四将公布的美国初请失业金数据

路透纽约／伦敦9月28日电---期铜周三大幅下跌,因对欧洲债务问题的担忧引发新一轮多头平仓,几乎完全回吐昨日的涨幅.

昨日期铜录得去年2月以来最大单日上涨.一些欧元区成员国开始在债券持有人承担更多债券减值问题上出现分歧,令看涨动能消退.

"这提醒我们,问题还远未得到解决,"加拿大帝国商业银行(CIBC)商品分析师兼资深经济学家Peter Buchanan称.

隔夜新一轮避险情绪推低沪综指.SSEC至年内新低,打压中国铜价.

一些分析师表示,铜价下跌可能吸引中国买家.

"今年大多数时候中国买家都远离铜市.铜价大跌之後,未来数月中国料重建库存,"Economist Intelligence Unit经济学家Caroline Bain指出.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收盘无交易,买盘报每吨7,250美元,较周二收盘价7,594美元低4.5%.电子盘中跌势加速,铜价跌破7,100美元,并接近周二触及的14个月低位6,800美元.

上周晚些时候铜价开始大跌後,LME未平仓合约增加近9%.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1大跌19.30美分,或5.6%,至每磅3.2465美元,盘後交易中价格跌破3.20美元.

成交量回升.根据汤森路透初步数据,纽约市场成交量接近64,000口,较30日均值高逾三分之一.

欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)检查团将重返希腊,评估撙节计划的执行情况;德国暗示,新的救助方案可能需要重新协商.

欧洲问题仍拖累人气,良好的美国数据未能提振市场.

美国8月扣除飞机的非国防资本财订单成长1.1%,预估为成长0.3%;7月为下滑0.2%,前值为下滑0.9%.

"不只8月的数据更为强劲,7月数据也向上修正,暗示尽管存在各种对债务危机的担忧,商业支出仍在继续,"Buchanan称.

"这表明,尽管经济疲软,目前仍未进入衰退."

交易商和分析师认为,月末和季度末临近,市场将波动剧烈.

"粉饰账面是无法避免的,很多人录得了部分大规模亏损,"一交易员表示.

以下为1807GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 318.90 -25.05 -7.28 444.70 -28.29

LME期铝 2235.00 -10.00 -0.45 2470.00 -9.51

LME期铜 7593.00 327.00 +4.50 9600.00 -20.91

LME期铅 2009.00 -16.00 -0.79 2550.00 -21.22

LME期镍 18500.00 -455.00 -2.40 24750.00 -25.25

LME期锡 20500.00 -1295.00 -5.94 26900.00 -23.79

LME期锌 1940.00 -32.00 -1.62 2454.00 -20.95

上海期铝 16595.00 65.00 +0.39 16840.00 -1.45

上海期铜 55170.00 130.00 +0.24 71850.00 -23.22

上海期锌 15005.00 30.00 +0.20 19475.00 -22.95

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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