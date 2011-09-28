〔纽约期市〕软商品市场普跌,受欧洲和希腊债务问题拖累

路透纽约/伦敦9月28日电---软商品期货周三全线下滑,因交易商仍关注欧洲方面应对债务危机的工作.

原糖期货尾盘转为下跌,因投资者卖盘.同时在预报显示主要咖啡生产国巴西将出现有利作物的降雨後,阿拉比卡咖啡回吐涨幅.湿润气候料有助于该国咖啡作物开花.

"市场在宏观环境面前束手无策."ABN AMRO Markets期糖经纪部门主管James Kirkup称.

"(软商品)的主要驱动力是欧洲和希腊方面的所有消息,"Atlantic Capital Advisors交易部主管Nick Gentile表示."人们需要降低风险."

全球股市下跌,此前投资者密切关注希腊是否将获得下一笔救助资金的消息.

洲际交易所(ICE)12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1大跌7.35美分,或3.05%,收报每磅2.335美元.11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1下滑1美元,收报每吨1,985美元.

Gentile表示,市场每天受到情绪左右而呈现波动.周二时,欧洲方面应对债务危机给商品市场注入乐观人气,但周三时有关希腊或将最终违约的忧虑又使得市场陷入失望.

阿拉比卡咖啡期货愈发接近上周的八个月低位,并临近技术性超卖水平,因受美元上涨和商品全系疲弱的拖累.

原糖期货因尾盘投资者抛售而下跌,不过供给紧张局势限制跌幅.

指标ICE-3月原糖合约SBH2下跌0.40美分,收报每磅24.30美分.交易商关注现货月10月合约SBV1,因後者将在周五到期.交易商预计交割数量将少于5,000口.

Liffe-12月白糖期货LSUZ1大跌4.70美元,收报每吨643.80美元.

ICE-12月可可期货CCZ1下挫57美元,或2.09%,收报每吨2,664美元.伦敦市场12月可可期货LCCZ1收跌29英镑,报每吨1,730英镑,盘中一度触及1,715英镑的合约低位.(完)