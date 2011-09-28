〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,因宏观经济担忧加剧

路透芝加哥9月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌,因投资者越发担忧全球经济.

股市回落,美元持坚,原油价格劲挫,投资者仍对买入玉米期货犹豫不决.

股市回落和商品价格下滑加剧了对全球经济和欧洲债务危机的担忧.

料美国农业部周五将公布的季度库存报告将显示截至9月1日,美国玉米供应为八年来最低,同比下降44%.

一农业气象学家周三称,更为干燥的天气将很快进入美国中西部玉米和大豆种植区,加速成熟玉米作物的脱水,并加快收割进度.

农业部称,出口商向韩国出售12.4万吨2011/12交付的美国玉米.

交易商称,美国海湾地区的玉米出口溢价周二稍晚持稳,受助于来自河流沿岸市场的供应吃紧,因中西部收割延迟且生产商销售放缓.

位于200日移动均线切入位6.42-1/2美元的指标12月合约支撑位被跌穿,推动该合约跌至日低6.28-3/4美元.九日相对强弱指标为21.

12月玉米期货CZ1跌21-1/2美分,收报6.30-3/4美元.

今日CBOT玉米期货的预估成交量为289,729口.(完)

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