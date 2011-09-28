〔纽约期市〕ICE期棉在淡静交投中收跌,市场陷于区间内

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月28日电---期棉周三收跌,受累于投资者卖盘,市场再度陷于区间内.鉴于欧洲的债务危机,市场人士不愿建立棉花头寸.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收跌0.62美分,报每磅0.9953美元,盘中交易区间为0.9916-1.01美元.
市场连续第四日基本陷于0.99-1.02美元的区间内.
汤森路透初步数据显示,周三成交量为近8,500口,较30日均值低约三分之一.
商家不愿卖出棉花,因担忧德州乾旱损及美国棉花质量.
1.04-1.09美元区间仍是市场的强劲阻力位,但棉纺厂和商业账户看似急于在1美元心理位之下下单.
路易斯安那州的独立棉花分析师Mike Stevens称,市场将密切关注美国农业部周度出口销售报告,看是否有新的美国出口合约被取消.报告将于周四公布.
根据交易所,截至9月27日,未平仓合约报147,611口,9月23日为146,985口,後者为8月29日以来最低.
洲际交易所(ICE)数据显示,周二棉花期货成交量为11,154口,上一交易日为12,568口.(完)
--编译 母红;审校 李军
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