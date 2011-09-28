〔全球金市〕金价下挫3%,因欧元区担忧推高美元

* 周二金价上涨後投资者了结获利

* 欧元区债务危机仍支撑金价

* 铂金价格较黄金价格低每盎司100美元

路透纽约/伦敦9月28日电---金价周三下挫3%,因对全球经济和欧洲债务危机恶化的担忧推高美元,同时本周的剧烈调整令惊慌的投资者不敢进场.

银价大跌7%,因美元上涨,而原油和谷物价格大跌拖累商品.美股下挫1%,因投资人在希腊财政审计前表现谨慎.

受保证金上调和基金大举抛售拖累,金价在过去五个交易日重挫约10%.但黄金上市交易基金(ETF)和黄金期权投资人仍不确信金价大跌损及其避险地位.

"今日的基金平仓增加了月底卖盘量...因周二大涨後缺乏跟进买盘令市场失望、工业需求前景变差以及欧元区担忧持续."RBC Capital Markets副总裁George Gero表示.

1846GMT,现货金XAU=下跌2.6%,报每盎司1,606.29美元.

美国12月期金GCZ1结算价下跌34.40美元,报每盎司1,618.10美元.周三的成交量低于本周均值.

现货银XAG=下挫6.1%,报每盎司29.88美元,盘中动荡.

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价格 变动 涨跌%

COMEX黄金期货 GCZ1 1618.10 -34.40 -2.1

COMEX白银期货 SIZ1 30.134 -1.402 -4.4

COMEX铂金期货 PLV1 1534.20 -39.80 -2.5

COMEX钯金期货 PAZ1 634.75 -15.20 -2.3

现货金 XAU= 1606.29 -42.61 -2.6

现货银 XAG= 29.880 -1.950 -6.1

现货铂金 XPT= 1516.99 -41.81 -2.7

现货钯金 XPD= 624.50 -18.93 -2.9

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=