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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 04:10 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收挫1.61%,Nasdaq指数急跌2.17%

路透纽约9月28日电---美国股市周三大幅收跌,受累于商品相关个股走低,能源和金属价格大跌凸显投资者对全球经济疲弱和欧洲债务危机的担忧.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收跌179.79点,或1.61%,报11,010.90;标准普尔500指数.SPX劲挫24.32点,或2.07%,报1,151.06点.Nasdaq指数.IXIC大跌55.25点,或2.17%,报2,491.58点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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