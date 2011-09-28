〔美国债市〕Vericrest对其RMBS交易给出价格指导,GE Equipment定价

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约9月28日电---昨日宣布发行的Vericrest Financial年内第二宗住宅抵押贷款支撑证券(RMBS)交易--1.55亿美元的VOLT 2011-NPL2不良抵押贷款交易,今日给出价格指导,此宗交易属根据证券法144a条款发售的交易.
该交易无信贷评级,其中1.15亿美元部分有77.6%的信贷支持,指导价在5.75%附近.4,000万美元部分的指导价为9.5%.
苏格兰皇家银行(负责结构的主承销商)和美国银行为GE Equipment Midticket的5.22亿美元2011-1交易定价.
下午花旗(结构主承销商)、法国巴黎银行、摩根大通和加拿大皇家银行推出Hyundai Auto Receivables Trust 2011-C (HART 2011-C)交易.该交易原定规模为8亿美元,後增加至10.04亿美元.(完)
--编译 李富强;审校 李军
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