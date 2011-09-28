〔加拿大汇市〕加元下跌,欧债危机引发市场焦虑并打压风险资产

路透多伦多9月28日电---加元兑美元周三收低逾0.01美元,有关欧洲是否有能力遏制债务危机的疑虑令风险较高资产下跌,因欧债危机有可能触发全球性经济衰退.

加拿大和美国股市大跌2%,受金属和能源价格下跌令商品类股承压,以及全球经济和欧洲债务问题恶化的担忧拖累.

欧盟确认本周检查员将重返希腊,并重新开启下一轮救助资金的谈判,这是欧洲问题的最新进展,但整体前景并未有改变.

加元兑美元CAD=D4收报1.0326加元或0.9684美元,周二时收报1.0204加元或0.9800美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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