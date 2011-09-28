〔美国债市〕MBS利差收窄,较高票息MBS反弹

IFR纽约9月28日电---美国抵押贷款支持证券(MBS)市场周三反弹,投资者风险意愿较过去几日回落.道指收跌1.6%,10年期公债上扬1/8个大点,收益率报2.001%.2/10年期公债收益率差收窄2.5个基点,报174.5个基点.

在MBS市场上,票息较高MBS受青睐,因昨日举行的联邦住房金融局和贷款发放机构之间的会议无重大进展,回购和认购权证仍是明显障碍.且任何家庭可负担再融资计划(HARP)最重决定的调整可能要数月的时间才能见效.因此,没有消息就是好消息.票息在5.5%和6.0%区域的MBS涨幅尤其大,在价格和利差涨幅上均居前.衍生品对冲交易商的空头回补以及来自长线投资者,货币基金经理和对冲基金的买盘令较高票息MBS受益.

较低票息MBS,尤其是票息为3.5%区域的MBS继续面临抵押贷款银行卖盘的压力.贷款机构的供应低于昨日的逾30亿美元,但仍处于约25亿美元的较高水平.对票息为4.5%和5.0%区域的有回赎保护的MBS的买盘活跃.吉利美/房利美MBS表现不一,但幅度不大,因在月底前海外投资者仍多数离场观望.

明日德国对EFSF进行投票,是市场关注的焦点.除任何极端的市场反应外,投资者料将在未来几日处于更为支撑性的一侧,因近期市场将发生以下事件:月底买盘,到期本金的再投资,下周五就业报告公布後波动性降低等.

周四将公布的数据包括,美国第二季GDP终值,成屋待完成销售数据等.(完)

--编译 母红;审校 李军

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