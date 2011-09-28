〔美国股市〕三大股指均收低,因全球经济和欧债危机忧虑引发商品大跌

* 材料类股受商品下跌拖累大跌

* 欧盟和IMF检查员将重返希腊

* 亚马逊发布平板电脑,股价上扬

* 道指下跌1.6%,标普下挫2.1%,Nasdaq跌2.2%

路透纽约9月28日电---商品类股周三拖累美国股市下跌,此前能源和金属价格大幅下降,令投资者担心全球经济疲弱和欧洲债务危机问题.

铜价格重挫7%,令投资者不安,并造成标准普尔材料类股指数.GSPM下跌4.5%.Freeport-McMoRan Copper & Gold(FCX.N)大跌7.3%至32.29美元.

欧盟和国际货币基金组织(IMF)派出的检查员将重返希腊评估撙节措施的实施情况.德国总理梅克尔在周四将进行的扩大欧洲救助基金规模的投票前,试图减少来自政府内部的阻力.

周三股市下跌,令标准普尔500指数势将录得2008年第四季度迄今最差季度表现.同时,此次股市下挫也显示出市场对于欧洲方面消息的敏感性.

"在过去三天股市大涨後,无疑大量事件风险和阻力拖累市场,"Apex Capital证券交易部主管Robert Francello称.

"无论是趁股市上涨期间做多还是进行空头回补的交易商可能都进行了平仓,不论是获利了解还是离场,"他说.

布兰特原油LCOc1重拾跌势,在下午的交易中下跌逾3%,令标准普尔能源类股指数.GSPE挫跌3%.雪佛龙(Chevron)CHV.N跌1.9%至91.74美元.

下午稍早,法国、意大利和西班牙方面传出延长卖空禁令的消息,这凸显出投资者面临的监管风险,并加剧卖压.

道琼工业指数.DJI收跌179.79点,或1.61%,报11,010.90;标准普尔500指数.SPX劲挫24.32点,或2.07%,报1,151.06点.Nasdaq指数.IXIC大跌55.25点,或2.17%,报2,491.58点