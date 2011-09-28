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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 05:34 BJT

〔加拿大股市〕收跌近2%,受累于欧元区担忧

路透多伦多9月28日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周三回落近2%,因对欧洲不断加剧的债务危机的担忧为全球经济成长前景蒙阴,拖累商品走低.

资源类股劲挫3.9%,能源股急跌3.24%,因对欧洲官员会否或能否采取行动救助希腊经济的疑虑促使投资者抛售商品.

多元化矿商Teck ResourcesTCKb.TO劲挫5.18%;Cameco Corp(CCO.TO)急跌4.7%.油商Suncor为跌幅最大的权重股之一,跌幅高达4.69%;Canadian Natural Resources (CNQ.TO)收挫3.08%.

美国原油期货大跌3.64%,至每桶80美元之下.期铜重挫7%,至14个月最低收位.金价急跌3%,因投资者买入美元避险.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌235.22点,或1.99%,报11,585.87点.10大类股中有八类收跌.(完)

--编译 母红;审校 李军

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