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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 06:34 BJT

****澳新经济指标预测--9月29日-10月6日****

路透9月29日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------9月26日当周-----------------------------

9月29日(四)

2145 新西兰建筑许可 8月 -- +13.0%

9月30日(五)

0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业信心指标 9月 -- 34.4%

0130 澳洲民间信贷 8月 -- +0.2%

房屋信贷 -- +0.4%

------------------------------------10月3日当周-----------------------------

10月3日(一)

2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 9月 -- -0.1%

10月4日(二)

0030 澳洲建筑许可 8月 -- +1.0%

民间房屋建筑许可 -- -0.2%

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 8月 -- 顺差18.26

进口 -- -1%

出口 -- -1%

0330 澳洲央行利率决定 10月 -- 4.75%

10月5日(三)

0030 澳洲零售销售(较前月) 8月 -- +0.5%

10月6日(四)

无重要数据公布 (完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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