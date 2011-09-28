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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 07:24 BJT

〔韩国数据〕8月经季节调整後经常帐盈馀为28.3亿美元--央行

路透首尔9月29日电---韩国央行周四公布的数据显示,8月经季节调整後的经常帐盈馀扩大至28.3亿美元,因出口增长.7月修正为盈馀11.4亿美元.

央行数据显示,8月短期国外净借款减少11.8亿美元,7月为净减少50.5亿美元.

8月未经季节调整的资本和金融帐净流出23.7亿美元,7月修正为净流出24.8亿美元.(完)

--编译 郑茵;审校 李爽

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