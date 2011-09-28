〔韩国数据〕8月经季节调整後经常帐盈馀为28.3亿美元--央行

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月29日电---韩国央行周四公布的数据显示,8月经季节调整後的经常帐盈馀扩大至28.3亿美元,因出口增长.7月修正为盈馀11.4亿美元.
央行数据显示,8月短期国外净借款减少11.8亿美元,7月为净减少50.5亿美元.
8月未经季节调整的资本和金融帐净流出23.7亿美元,7月修正为净流出24.8亿美元.(完)
--编译 郑茵;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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