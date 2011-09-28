《美国经济焦点》企业8月增加支出,为市场注入乐观情绪

* 8月耐久财(耐用品)订单下降0.1%

* 扣除运输後的订单下降0.1%

* 衡量企业支出计划的指标上升1.1%

* 报告显示制造业具有韧性

路透华盛顿9月28日电---尽管美国政治纷争导致不确定性,但美国企业在8月增加投资支出,而且一些分析师调高了对本季经济成长的预估.

商务部周三公布,8月扣除飞机的非国防资本财订单成长1.1%,扭转了7月下滑0.2%的局面.该指标可以反映企业支出情况,因此受到密切关注.

该指标远高于分析师预期的上升0.3%,显示坐拥大约2万亿(兆)美元现金的企业界没有因最近金融市场动荡而缩减投资.

"如果我们现在处于衰退之中,我们应该看到企业的资本财订单锐减,但现在并没有大幅下降,"波士顿Parthenon Group的分析师Richard DeKaser表示.