《美国经济焦点》企业8月增加支出,为市场注入乐观情绪

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 8月耐久财(耐用品)订单下降0.1%
* 扣除运输後的订单下降0.1%
* 衡量企业支出计划的指标上升1.1%
* 报告显示制造业具有韧性
路透华盛顿9月28日电---尽管美国政治纷争导致不确定性,但美国企业在8月增加投资支出,而且一些分析师调高了对本季经济成长的预估.
商务部周三公布,8月扣除飞机的非国防资本财订单成长1.1%,扭转了7月下滑0.2%的局面.该指标可以反映企业支出情况,因此受到密切关注.
该指标远高于分析师预期的上升0.3%,显示坐拥大约2万亿(兆)美元现金的企业界没有因最近金融市场动荡而缩减投资.
"如果我们现在处于衰退之中,我们应该看到企业的资本财订单锐减,但现在并没有大幅下降,"波士顿Parthenon Group的分析师Richard DeKaser表示.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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