〔货币市场〕各方遏制欧元区债务危机的努力仍是市场关注重点

路透纽约/伦敦9月28日电---各方为遏制欧元区债务危机作出的努力周三仍得到投资者的重点关注,而欧洲央行(ECB)三个月资金标售的需求升温,表明银行间拆借市场仍有资金压力.

分析师称,季末资金需求可能也推高了对于现金的需要.

美国国库券市场利率徘徊在近零水准,仍受到美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺至少在2013年中期以前维持短期利率接近零的制约.

不过对欧央行资金的需求引发市场人士猜测,该央行可能重新启用一年期紧急欧元流动性工具.

外界密切关注银行间拆借市场,寻找欧元区债务困境可能引发类似2008年金融危机那样的动盪的迹象.因此围绕如何遏制债务问题的努力就成了关注核心.德国下议院将于周四就扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金范围进行投票,成了头号关注焦点.

商业银行在欧洲央行84天期资金标售操作中,获得1,406亿欧元资金,高于路透调查估值的1,350亿欧元,亦超过6月标售的到期资金规模1,322亿欧元.周二标售的一周期资金市场需求则创下2月以来最高.

"这一情况可以用季末临近来解释,而且它仍然表明定期资金市场仍存在一些压力."法国巴黎银行的利率策略师Patrick Jacq说.他还认为找到"现金,特别是期限超过一两周的资金还是很难."

他说,市场认为欧洲央行可能会进行超长期资金标售,期限可能达到一年.

2011-2012年各期欧元银行间拆放款利率(Euribor)期货<0#FEI:>下降最多7个基点,暗示未来市场利率将会攀升.

三个月期欧元/美元交叉货币基差互换EURCBS3M=ICAP仍处于负100个基点下方的较宽阔水平,日内持平.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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