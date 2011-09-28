全球外汇市场9月29日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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9月28日(三)
2350 - 日本8月零售销售.
2350 - 日本资本流动数据.
9月29日(四)
0610 - 瑞典央行副总裁Lars Nyberg参加"後危机环境下的资本市场"会议.
0615 - 日本央行总裁白川方明在全国信用金库协会主办的活动上发表演讲.
0700 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯参加ESE会议"金融危机和监管挑战"的小组讨论,主题为"银行资本充足率的最佳水平是多少?"
0755 - 德国9月失业数据.
0800 - 意大利第二季公共债务与国内生产总值(GDP)之比.
0830 - 英国8月消费者信贷、抵押贷款和M4货供额.
0900 - 欧元区9月企业景气指数、消费者通胀预期指数.
1100 - 瑞典央行执委会会议.
-- - 德国议会党团就欧洲金融稳定机构(EFSF)改革进行投票.
-- - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩会晤德国经济部长罗斯勒.
-- - 金融市场管理局(FMA)监管者就市场监管召开会议.发表讲演者包括欧洲央行管委诺沃特尼及奥地利财长Maria Fekter.
1230 - 美国9月24日当周初请失业金人数.
1230 - 美国劳工部公布,截至2011年3月的五年,非农就业年度基准水平的初步修正值.
1230 - 美国第二季国内生产总值(GDP)终值.
1230 - 美国第二季企业获利修正值.
1245 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在一场企业领袖论坛以"一名决策者对经济的看法"为题发表讲话.
1400 - 美国8月成屋待完成销售指数.
1500 - 美国9月堪萨斯联邦储备银行制造业指数.
1850 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在全球合作中心(Global Interdependence Center)一场会议发表讲话.
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表.
2145 - 新西兰8月建筑许可.
2315 - 日本9月采购经理人指数(PMI).
2330 - 日本8月失业率、求职求才比.
2330 - 日本8月所有家庭支出.
2330 - 日本8月全国消费者物价指数(CPI).
2350 - 日本8月工业生产.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。