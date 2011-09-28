〔美国股市〕ADR承压,欧洲卖空禁令延长消息拖累市场

路透纽约9月28日电---在美国股市挂牌交易的海外企业美国存托凭证(ADR)周三承压,此前有消息称西班牙,意大利和法国将延长卖空禁令,此举突显投资者面临的监管风险.

欧洲证券和市场管理局发表声明宣布,意大利和法国的卖空禁令将延长至11月11日,西班牙也将继续实施卖空禁令直至市场形势改变.

这些禁令一直受到投资者的诟病,被认为不但未达成预期目的,反而妨碍了合理的对冲操作.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR下跌2%,而稍早在欧洲市场,欧元区绩优股指数Euro STOXX 50 .STOXX50E收跌0.8%.

西班牙国际银行STD.N下挫3.2%至7.91美元,Banco Bilbao Vizcaya Argentaria(BBVA.N)下挫4.2%报8.04.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收低1.9%;标准普尔500指数.SPX亦跌2.1%.

大宗商品相关类股周三推低美股,因能源和金属价格大跌,突显投资者对于全球经济疲弱和欧洲债务危机的忧虑.

海外上市的大宗商品类股走势亦反映出这一点,例如巴西的淡水河谷(VALE.N)收跌1.7%报24.16美元,澳洲必和必拓(BBL.N)跌4.4%至54.86美元.

中资股也暴跌,因投资者担心中国经济将面临硬着陆.中国企业ADR指数.BKCN跌2.8%,中国移动(CHL.N)收挫2.9%报48.54美元.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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