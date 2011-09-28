〔纽约汇市〕欧元兑美元走软,结束三日连涨(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 看似希腊可能获得救助贷款

* 月底和季度末对欧元的资金流摇摆不定

* 投资者静待美联储主席贝南克的讲话

路透纽约9月28日电---欧元兑美元周三走软,投资者在三日连涨後削减多头头寸.对欧盟,国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行将向希腊发放下批援助贷款以避免其违约的乐观情绪点燃欧元/美元涨势.

稍早,欧元原本可连涨第四日,但月底和季度末结清头寸操作令涨势逆转.一交易商称,月底双向资金流主导欧元价格走势,美国企业和投机客抛售欧元,央行买入欧元.

"投资者可能小幅做多欧元,且在季度末和犹太假期前结清头寸,"ING Capital Markets驻纽约的外汇交易部董事Lane Newman称.

纽约汇市尾盘,欧元兑美元EUR=EBS在电子交易平台EBS回落0.3%,报1.35437美元,脱离在海外市场触及的一周高位1.36909美元,据称一美国投资银行是大买家.

欧元兑美元在过去四日累计上扬0.5%,本月迄今回落5.8%,年内涨幅仅为1.3%.

希腊仍是投资者关注的焦点.

欧盟,IMF检查员将在周四重返希腊,决定是否向该国发放下一批援助贷款以避免其破产.德国暗示新的救助协议可能不得不重新进行磋商.

芬兰周三投票通过了赋予欧元区救助基金更大权限的计划,为欧元提供支撑.欧元区领导人7月签署的此项计划需要获得所有欧元区成员国议会的批准.

"市场仍密切关注欧洲情势的发展,该地区在解决债务危机方面仅取得了缓慢的暂时性进展,"富国银行驻纽约的汇市策略部主管Nick Bennenbroek称.

对希腊违约及其对欧洲银行系统影响的担忧是欧元9月回落的主要原因.

有关以4,400亿欧元的欧洲金融稳定工具(EFSF)为担保撬动更多资源的计划的传言本周提振对风险资产的需求,但投资者仍对将欧元推得过高持谨慎态度.

媒体报导暗示,欧元区内部对希腊救助条款仍存在分歧,凸现决策者解决欧元区债务危机过程中面临的众多阻碍之一.

富国银行的Bennenbroek称,有关法国,意大利和西班牙延长卖空禁令的消息令市场总体不安,欧元因此承压.

美元兑日圆JPY=EBS下跌0.3%,报76.568日圆,距离8月在EBS上触及的75.941日圆的纪录低位不到1日圆,令投资者对日本干预以压低日圆保持警惕.

投资者静待今日稍晚美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话,看他是否对市场在上周美联储宣布卖短债买长债操作後多数反应负面作出响应.

任何将实施更多宽松货币政策的暗示可能进一步推高欧元兑受损的美元.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3541 1.3591 -0.37 +1.23 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.54 76.79 -0.33 -5.68 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 103.68 104.40 -0.69 -4.56 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8996 0.8960 +0.40 -3.63 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5575 1.5633 -0.37 -0.15 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0329 1.0194 +1.32 +3.63 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9776 0.9903 -1.28 -4.19 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2183 1.2177 +0.05 -2.44 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8692 0.8693 -0.01 +1.40 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7763 0.7886 -1.56 -0.36 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.7970 5.7580 +0.68 -0.43 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.8510 7.8250 +0.33 +0.79 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8043 6.7612 +0.64 +1.41 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2224 9.1906 +0.35 +2.69 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 李军

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