〔东京汇市〕欧元盘初下滑,关注德国议会稍晚对EFSF的投票

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2157GMT---欧元兑美元EUR=周四在亚洲盘初下滑至1.3527美元,月末和季度末资金流向主导市场价格,美国企业和投机客抛售欧元,央行则在买进.
有报导称,芬兰议会投票支持扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)权限,一度扶助欧元涨至1.3690,但美国股市下跌.SPX打击市场信心.
德国下议院周四稍晚将对扩大EFSF规模一事进行投票,虽然提案料或通过,但总理梅克尔在投票中或不能完全依靠其执政联盟.德国上议院周五进行投票.
欧元距离1.3937/1.3360跌势的61.8%费波纳奇回档位1.3715不远.该水准是近期主要阻力位,若突破该点位将引发空头止损.支撑位在1.3475/85,是1.3360/1.3690涨势的61.8%费波纳奇回档技术位.
美元指数.DXY升0.8%至78.106,美元兑日圆JPY=持于76.54日圆.市场未理会美国8月耐久财(耐用品)数据显示,美国核心耐久财订单意外出现良性增长,尽管市场出现动荡,企业投资并未减少,暗示第三季国内生产总值(GDP)增长或加速.(完)
--编译 张荻;审校 郑茵
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。