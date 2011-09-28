〔东京汇市〕欧元盘初下滑,关注德国议会稍晚对EFSF的投票

2157GMT---欧元兑美元EUR=周四在亚洲盘初下滑至1.3527美元,月末和季度末资金流向主导市场价格,美国企业和投机客抛售欧元,央行则在买进.

有报导称,芬兰议会投票支持扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)权限,一度扶助欧元涨至1.3690,但美国股市下跌.SPX打击市场信心.

德国下议院周四稍晚将对扩大EFSF规模一事进行投票,虽然提案料或通过,但总理梅克尔在投票中或不能完全依靠其执政联盟.德国上议院周五进行投票.

欧元距离1.3937/1.3360跌势的61.8%费波纳奇回档位1.3715不远.该水准是近期主要阻力位,若突破该点位将引发空头止损.支撑位在1.3475/85,是1.3360/1.3690涨势的61.8%费波纳奇回档技术位.

美元指数.DXY升0.8%至78.106,美元兑日圆JPY=持于76.54日圆.市场未理会美国8月耐久财(耐用品)数据显示,美国核心耐久财订单意外出现良性增长,尽管市场出现动荡,企业投资并未减少,暗示第三季国内生产总值(GDP)增长或加速.(完)

--编译 张荻;审校 郑茵

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]