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债券 | 2011年 9月 29日 星期四 07:16 BJT

〔西班牙财政〕政府决定推迟国家彩票上市,直至市况改善

路透马德里9月28日电---西班牙经济部周三表示,已经决定推迟国家彩票上市.西班牙曾冀望国家彩票上市最多筹资90亿欧元(122亿美元),以帮助投资者相信该国公共财政状况良好.

"市场状况适当时可能重启该操作."经济部发表声明称.(完)

--编译 杜明霞;审校 王冠中

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