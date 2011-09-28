《美债周四展望》关注焦点放在七年券发行、欧洲形势发展和就业数据

* 290亿美元七年期公债标售是本周最後一笔新债发行

* 市场焦点放在德国议会有关欧元区救助基金的投票上

* 美国一周初请失业金人数料为42万人

路透纽约9月28日电---七年期公债标售,德国议会就欧元区救助基金的投票以及最新的美国一周初请失业金人数报告,有可能主导周四美国公债市场的走势.

德国下议院周四将就扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金范围进行投票.

各方遏制欧元区债务危机的努力若取得进展,将削弱对美国公债的避险买盘.反之若出现意外波折则会令买盘升温.

德国总理梅克尔提议,根据欧盟与国际货币基金组织(IMF)检查员对于希腊是否作出足够努力削减债务并取得新一笔款项的判断,可以重新实施1,090亿欧元(1,486亿美元)希腊救助新方案中的部分内容.

根据债务加速削减策略,希腊将把公务员人数减少五分之一、在此前已达成协议的降低退休金10%的基础上再砍去4%、并将一项新的不动产税有效时间延长至2014年.

**七年期公债标售**

在降低价格吸引投资者周三买入五年期公债後,财政部周四还将标售290亿美元七年期公债,这是本周最後一批新债发行.

一次公债发行是否获得良好买需未必会影响到其他年期的市场.不过整体而言,若标售结果良好将支持公债价格,反之则会导致进一步的抛压.

此前财政部在周二和周三分别标售的350亿美元两年期和350亿美元五年期公债均获得不错买需.

自2010年7月以来,七年期公债标售规模一直保持稳定.本周三笔新债标售与上周续发的通胀保值债券(TIPS)都将在周五结算.

Stone & McCarthy Research Associates市场分析师John Canavan估计,财政部周五将支付15.97亿美元七年期公债利息.

在经济数据方面,最新一周的初请失业金人数预估为42万人,若该数字远高于预期,或将提振公债价格,若低于预估则可能令公债承压.

而美国第二季国内生产总值(GDP)终值对市场的影响应该很小.第二季GDP环比年率终值料为成长1.2%.

德意志银行证券的美国经济分析师Joseph LaVorgna认为,GDP"终值"仍可能被经济分析局进行年度修正.

"回想一下7月29日的情形:我们发现2010年第四季和2011年第一季实质GDP环比年率均远低于前值,分别被从增长为3.1%下修为2.4%,以及从成长1.9%下修为0.4%."他说.

"经济增长状况大为疲弱的背景,再加上成长动力转弱,是投资者在全球金融市场削减风险仓位的诱因."LaVorgna指出.

但他说,今年以来出炉的数据暗示,产出可能强于目前市场估计的状况.

"这一点可能会在明年的修正数据中得到证实."他说.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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