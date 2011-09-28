〔全球航运〕波罗的海船运指数续跌,海岬型船运市场料提供温和支撑

路透伦敦9月28日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第二日下跌,船运订单减少抹去海岬型船运市场的涨势.

经纪商指出,船只供给增速已超过商品需求成长,将使得未来数月运价涨势受限,因全球经济挑战日增,使市场面临更多阻力.

波罗的海乾散货运价指数下滑0.36%或7点,至1,920点,周二转跌前,该指数已经连涨五日,升至九个月来的最高水准.

近期涨势主要受到澳洲及巴西对中国煤炭及铁矿石出口更为强劲所带动,这提振了大型海岬型船运市场.

Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth表示,海岬型船费显示出的力道持续之久超出了预期.

但他说,"我们仍认为,海岬型船费未来几周将出现下滑."

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周三下跌1.51%,海岬型船舶日平均获利降至28,127美元,连涨五日後第二日下跌.

每日平均获利本月稍早曾触及九个月最高水平.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨1.02%,该型船舶平均获利为13,456美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)