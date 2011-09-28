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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 06:57 BJT

《日本重要政经日程》--9月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月28日(三)

2350 - 日本一周资本流动数据.

2350 - 日本8月零售销售.

9月29日(四)

0430 - 出光兴产(5019.T)公布10-12月原油精炼计划.

0615 - 日本央行总裁白川方明在全国信金银行协会举办的活动上讲话.

企业面:

东京航空2020金融论坛第二天.发言者包括:Spring Airlines财务长Johnny Lau,Skymark Airlines9204.T社长兼执行长Shinichi Nishikubo,Mitsubishi Aircraft Corporation执行副社长Junichi Miyakawa以及AirAsia X执行长Azran Osman-Rani.

0200 - 索尼(6758.T)发布新版电子书阅读器.

0400 - 夏普(6753.T)举办有关新型液晶显示器科技的研讨会.

0500 - 日本经济产业省发布10-12月粗钢需求展望报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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