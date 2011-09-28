《日本重要政经日程》--9月29日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月28日(三)
2350 - 日本一周资本流动数据.
2350 - 日本8月零售销售.
9月29日(四)
0430 - 出光兴产(5019.T)公布10-12月原油精炼计划.
0615 - 日本央行总裁白川方明在全国信金银行协会举办的活动上讲话.
企业面:
东京航空2020金融论坛第二天.发言者包括:Spring Airlines财务长Johnny Lau,Skymark Airlines9204.T社长兼执行长Shinichi Nishikubo,Mitsubishi Aircraft Corporation执行副社长Junichi Miyakawa以及AirAsia X执行长Azran Osman-Rani.
0200 - 索尼(6758.T)发布新版电子书阅读器.
0400 - 夏普(6753.T)举办有关新型液晶显示器科技的研讨会.
0500 - 日本经济产业省发布10-12月粗钢需求展望报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。