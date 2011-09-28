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宏观经济 | 2011年 9月 29日 星期四 07:01 BJT

《美国重要政经日程》--9月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数.

1230 - 商务部公布第二季国内生产总值(GDP)终值、第二季企业获利修正值.

1230 - 农业部公布一周出口销售报告.

1400 - 美国住宅贷款抵押机构房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率.

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布8月成屋待完成销售指数.

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存.

1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售.

-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路流量.

1700 - 财政部标售七年期公债.

1900 - 农业部公布月度农产品价格.

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格.

-- - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

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