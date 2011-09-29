美议员称或在巴基斯坦扩大军事行动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月28日电---美国共和党参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）称，国会日益支持美国扩大在巴基斯坦的军事行动，目前美军主要使用无人机，打击巴境内的武装分子。
美军参谋长联席会议主席、海军上将马伦（Mike Mullen）上周谴责巴基斯坦支持武装组织“哈卡尼网络”（Haqqani network）9月13日袭击美驻喀布尔使馆。
格雷厄姆周二接受采访时称，美国国会议员可能支持在巴基斯坦进行除无人机以外的军事行动，包括在巴境内使用美轰炸机。
格雷厄姆称，他并不建议向巴基斯坦派遣美军地面作战部队。
他表示，美国国会议员将考虑加强军事施压。“如果人们认为，已经到了这是切实保护我们利益唯一办法的时刻，我认为会获得很多支持。”
“哈卡尼网络”与阿富汗塔利班组织结盟，据信另与基地组织关系密切。“哈卡尼网络”在阿富汗东部与美军和北约部队作战，盘踞在巴基斯坦北瓦济里斯坦地区（North Waziristan）。
美军无人机近些年主要用于打击基地组织头目，而非哈卡尼武装分子。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。