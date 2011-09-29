《独家新闻》CFTC缺乏通过仓位限制新规的足够票数,投票或再推迟

* CFTC截至目前还没有获得通过仓位限制的足够票数

* 可能在10月18日投票,但也可能进一步推迟

* 还需就有条件限制以及时机进行研究

路透华盛顿9月28日电---熟悉情况的消息人士周三告诉路透,美国商品期货交易委员会(CFTC)推迟就一项旨在限制商品市场过度投机的具有争议的举措进行投票,因为还缺三票才能令该举措获批.

CFTC周二宣布,将对仓位限制的投票时间再推迟两周,至10月18日.这是该投票被第二次推迟.

该计划中存在分歧的部分是有些较小的、看起来争议程度较低的规定,不涉及那些CFTC已经向行业怨言妥协的领域.

这可能意味着CFTC主席詹斯勒(Gary Gensler)至少在原则上已经取得有需要对能源和金属市场实施仓位限制的共识.之前部分CFTC委员对此曾怀有疑问.

两位熟悉CFTC政策制定流程的消息人士称,CFTC的委员和其他官员正努力消除诸多分歧,其中就包括有条件限制及实施限制措施时机的细节.有条件限制允许针对以现金结算的现货月合约比以实物交割的现货月合约设定更高的持仓限制.

一位熟悉CFTC思路的消息人士告诉路透说,"他觉得可能拿不到必要的赞成票."

这位消息人士还提到,如果CFTC五位委员在10月18日之前不支持针对投机交易商商品持仓设限的话,那麽该计划的投票时间就可能被再次延迟.

一位代表金融界且密切追踪CFTC政策制定的游说人士谈到,"个别因素"正在CFTC内部制造矛盾,迄今来看,该机构就规则内容尚未达成一致.

他说,"为赢得关键的三票,詹斯勒正竭尽全力."

CFTC的发言人Steve Adamske拒绝置评.

商品期货交易委员会由三位民主党人(主席和两位委员)及两位共和党人组成.党派影响可能会在规则涵盖范围及CFTC完成决策的速度方面继续发挥主要作用.(完)