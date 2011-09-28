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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 07:29 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月28日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 81.10 -6.03 -6.92 8191944

搜狐 (SOHU.O) 53.11 -6.73 -11.25 2795725

网易 (NTES.O) 39.85 -1.55 -3.74 660022

百度 (BIDU.O) 121.42 -6.30 -4.93 7627116

亚信科技 ASIA.O 8.48 -0.08 -0.93 762993

侨兴环球电话 XING.O 0.73 -0.07 -8.75 455233

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.77 -0.25 -2.08 3728471

联电 (UMC.N) 1.94 -0.01 -0.51 722420

日月光 (ASX.N) 4.31 -0.17 -3.79 411246

矽品精密 (SPIL.O) 4.69 -0.16 -3.30 3182052

和信超媒体 (GIGM.O) 0.87 -0.05 -5.13 367109

友达 (AUO.N) 4.02 -0.13 -3.13 250524

中华电信 (CHT.N) 32.89 -0.31 -0.93 113654

台湾国际航电 (GRMN.O) 31.46 -0.56 -1.75 718365

香港

中华网 CHINA.O 1.04 -0.05 -4.17 75195

中国移动 (CHL.N) 48.54 -1.43 -2.86 624100

中国联通 (CHU.N) 20.91 -0.48 -2.24 303496

中国电信 (CHA.N) 62.65 -2.88 -4.39 34149

中芯国际 (SMI.N) 2.51 -0.06 -2.33 39515

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.93 +0.00 +0.00 1970

(完)

--整理 张涛

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