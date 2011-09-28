《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 81.10 -6.03 -6.92 8191944
搜狐 (SOHU.O) 53.11 -6.73 -11.25 2795725
网易 (NTES.O) 39.85 -1.55 -3.74 660022
百度 (BIDU.O) 121.42 -6.30 -4.93 7627116
亚信科技 ASIA.O 8.48 -0.08 -0.93 762993
侨兴环球电话 XING.O 0.73 -0.07 -8.75 455233
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.77 -0.25 -2.08 3728471
联电 (UMC.N) 1.94 -0.01 -0.51 722420
日月光 (ASX.N) 4.31 -0.17 -3.79 411246
矽品精密 (SPIL.O) 4.69 -0.16 -3.30 3182052
和信超媒体 (GIGM.O) 0.87 -0.05 -5.13 367109
友达 (AUO.N) 4.02 -0.13 -3.13 250524
中华电信 (CHT.N) 32.89 -0.31 -0.93 113654
台湾国际航电 (GRMN.O) 31.46 -0.56 -1.75 718365
香港
中华网 CHINA.O 1.04 -0.05 -4.17 75195
中国移动 (CHL.N) 48.54 -1.43 -2.86 624100
中国联通 (CHU.N) 20.91 -0.48 -2.24 303496
中国电信 (CHA.N) 62.65 -2.88 -4.39 34149
中芯国际 (SMI.N) 2.51 -0.06 -2.33 39515
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.93 +0.00 +0.00 1970
(完)
--整理 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。