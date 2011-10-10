服务快讯!!台湾证券交易所及柜台买卖中心 新增牛熊证商品限制价格比率资讯、限制价格比率排行资讯及强制收回牛熊证列表****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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熊证限制价格触及比率=(标的商品价格/限制价格) *100%
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PRC_QL2(#131) "STP"表示触及限制价格，次日该证券停止买卖
2)前三十只牛熊证商品限制价格比率排行资讯
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。