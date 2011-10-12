服务快讯!!台湾证券交易所及柜台买卖中心 新增牛熊证商品限制价格比率资讯、限制价格比率排行资讯及强制收回牛熊证列表****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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1)牛熊证商品限制价格触及比率
计算方法如下：
牛证限制价格触及比率=(限制价格/标的商品价格）*100%
熊证限制价格触及比率=(标的商品价格/限制价格) *100%
新增栏位名称(号码) 揭示项目
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GEN_VAL9 (#1033) 限制价格触及比率
PRC_QL_CD(#118) "STP"表示触及限制价格，次日该证券停止买卖
PRC_QL2(#131) "STP"表示触及限制价格，次日该证券停止买卖
2)前三十只牛熊证商品限制价格比率排行资讯
台湾证券交易所 : .KARBB.TW
柜台买卖中心 : .KARBB.TWO
3)牛熊证触及限制价强制收回列表
台湾证券交易所 : <0#CBBC-KO.TW>
柜台买卖中心 : <0#CBBC-KO.TWO>
为提供完整的新加值资讯牛熊证显示版(DT)将作如下变更：
商品报价代码，如03005B.TW，将由TW_WARRANTS(#2285) 变更为TW_CBBC(#5643)。
商品复合报价代码，如<0#03005B.TW>， 将由TW_WARRANTS_CHN(#2283)变更为TW_CBBC_CHN(#5644)。
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。