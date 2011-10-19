服务快讯!!台湾证券交易所及柜台买卖中心 新增牛熊证商品限制价格比率资讯、限制价格比率排行资讯及强制收回牛熊证列表****

台湾汇市：外资反手买汇令台币收贬破31大关，密切关切外资动向

* 台股高档持稳，但韩元走弱 * 外资反手买汇，台币拉回贬破31大关 * 明日交易区间看31.000-31.100 路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二收贬逾1角。尽管台股 高档持稳， 但韩元走弱，外资反手买汇，台币自20个月高位拉回贬破31大关。未来则关注外资动向。 汇银人士指出，外商银今日在汇市方向不一致，今日上午仍有不少外商银抛汇，不过午 后外商银的买盘明显较多。而在台币贬破31大关后，也引发出口商不少美元卖盘出笼。 〞今天又回到31...台币要再下(升)幅度可能有限，〞一位大型商银交易员说。 另一家小型商银交易员则说，外资不若先前持续汇入，今日动作纷歧。这意味台币走向 虽不必然趋贬，但未来升幅可能受限。 前述大型商银交易员说，今日台币走弱引发寿险及进口商、油款买汇积极。未来视外资 动向而定。至于央行则未见明确进场干预。 台湾股市 周二小幅收升0.17%，续创逾20个月高点。外资及陆资连续两日买超， 周二在台股买超32.57亿台币。