服务快讯!!台湾证券市场 新增上市(柜)TDR及相关权证暂停/恢复交易状态相关资讯****

亲爱的客户，您好。

为提供您更详尽的台湾证券市场资讯，配合交易所10月3日起实施TDR商品盘中暂停/恢复交易案，汤森路透即时系统将于2011年10月05日提供其相关资讯。资讯详细如下。

自10月5日起，汤森路透将提供上市（柜）以下新资讯，包括盘中暂停/恢复交易，收盘前模拟撮合和试算後延後收盘标记。

1)上市(柜)TDR 盘中暂停/恢复交易

重要栏位名称(号码) 揭示项目

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PRC_QL_CD(#118) "TH"表示暂停交易; "TRE"表示恢复交易

PRC_QL2(#131) "TH"表示暂停交易; "TRE"表示恢复交易

GV8_TEXT(#1038) "Halt”交易状况为暂停;"Resume"交易状况为恢复

GV1_TIME(#1061) 栏位GV8_TEXT(#1038)所示状况的开始时间

GV3_DATE(#1789) 栏位GV8_TEXT(#1038)所示状况的开始日期

上市（柜）TDR 盘中暂停/恢复交易实施日期为10月3日，汤森路透将从10月5日开始提供相应资讯。

2)收盘前模拟撮合和试算後延後收盘标记

重要栏位名称(号码) 揭示项目

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BID(#22) 收盘前集合竞价期间模拟撮合最佳买价

ASK(#25) 收盘前集合竞价期间模拟撮合最佳卖价

BEST_BID1(#436) 收盘前集合竞价期间模拟撮合最佳买价

BEST_ASK1(#441) 收盘前集合竞价期间模拟撮合最佳卖价

PRC_QL_CD(#118) "DLY"收盘前集合竞价期间延後收盘标记

PRC_QL2(#131) "DLY"收盘前集合竞价期间延後收盘标记

新列表<0#CLS-DELAY.TW>和<0#CLS-DELAY.TWO> 将连结所有所有延後收盘的商品报价代码 。

关于收盘前模拟撮合及延後收盘资讯，上市(柜)目前未提供此两案的实施日期，所以客户在生效日时将看不到任何相关的新数据。

客户须升级到显示版(DT) v12.5或以上版本方能完整呈现以上新资讯。

显示版(DT) v12.5已发布。v12.6 Xtra3000版本将于10月7日发布， Eikon 版本为10月31日。

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页码／代码 资讯内容

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