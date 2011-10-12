服务快讯!!台湾证券市场 新增上市(柜)TDR及相关权证暂停/恢复交易状态相关资讯****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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亲爱的客户，您好。
为提供您更详尽的台湾证券市场资讯，配合交易所10月3日起实施TDR商品盘中暂停/恢复交易案，汤森路透即时系统于2011年10月05日提供其相关资讯。资讯详细如下。
自10月5日起，汤森路透将提供上市（柜）以下新资讯，包括盘中暂停/恢复交易，收盘前模拟撮合和试算後延後收盘标记。
1)上市(柜)TDR 盘中暂停/恢复交易
重要栏位名称(号码) 揭示项目
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PRC_QL_CD(#118) "TH"表示暂停交易; "TRE"表示恢复交易
PRC_QL2(#131) "TH"表示暂停交易; "TRE"表示恢复交易
GV8_TEXT(#1038) "Halt”交易状况为暂停;"Resume"交易状况为恢复
GV1_TIME(#1061) 栏位GV8_TEXT(#1038)所示状况的开始时间
GV3_DATE(#1789) 栏位GV8_TEXT(#1038)所示状况的开始日期
上市（柜）TDR 盘中暂停/恢复交易实施日期为10月3日，汤森路透将从10月5日开始提供相应资讯。
2)收盘前模拟撮合和试算後延後收盘标记
重要栏位名称(号码) 揭示项目
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BID(#22) 收盘前集合竞价期间模拟撮合最佳买价
ASK(#25) 收盘前集合竞价期间模拟撮合最佳卖价
BEST_BID1(#436) 收盘前集合竞价期间模拟撮合最佳买价
BEST_ASK1(#441) 收盘前集合竞价期间模拟撮合最佳卖价
PRC_QL_CD(#118) "DLY"收盘前集合竞价期间延後收盘标记
PRC_QL2(#131) "DLY"收盘前集合竞价期间延後收盘标记
新列表<0#CLS-DELAY.TW>和<0#CLS-DELAY.TWO> 将连结所有所有延後收盘的商品报价代码 。
关于收盘前模拟撮合及延後收盘资讯，上市(柜)目前未提供此两案的实施日期，所以客户在生效日时将看不到任何相关的新数据。
客户须升级到显示版(DT) v12.5或以上版本方能完整呈现以上新资讯。
显示版(DT) v12.5已发布。v12.6 Xtra3000版本将于10月7日发布， Eikon 版本为10月31日。
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页码／代码 资讯内容
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<TW/EQUITY> 台湾证券市场索引资讯
以上资讯，您可同时参阅汤森路透Change Notification DN058255之英文说明及DN058255/ZHT中文说明。汤森路透即时系统的服务快讯新闻代码[INFO]提供最即时的路透资料新增或异动等资讯，建议您随时锁定撷取，快速掌握更新讯息。路透公司网站亦提供【服务快讯】下载服务，请连结至汤森路透线上客户服务Customer Zone网页：customers.reuters.com/。如有资讯或操作问题，请致电客户服务专线<PHONE/HELP>，客服专员将竭诚为您服务。台湾地区客户请致电亚洲客户服务中心免费专线0800666061。(完)
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。