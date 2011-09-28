《中国报摘》--中国证券报9月29日

* 头版头条:

--中国证监会披露的数据显示,截至8月底,中国共有163家期货公司,净资本总额290亿元人民币,比去年底增长15.31%,是2006年底的6.4倍,全行业抗风险能力进一步增强.

* 其他:

--中国水利水电建设股份有限公司公告,A股IPO(首次公开发行)网上中签率为9.695%,冻结资金742.63亿元,网下初步配售比例为57.29%,有效申购资金总额为120.18亿元.

--国务院副总理张德江称,要加快推进三网融合,大力推动新一代信息技术产业加快发展,推动产业结构优化升级.

--银监会监管二部主任肖远企表示,截至7月末,银行业金融机构小企业贷款馀额达9.85万亿元,是2008年的2.4倍,占全部企业贷款馀额的28.9%,小企业贷款较年初增加1.02万亿元,比上年同期多增688亿元.

--标准普尔发布报告称,中国加强公共财政制度的计划可能推动中国地方政府债务处于可管理水平,从而在限制地方债的攀升中发挥重要作用.

--交通银行(601328.SS)(3328.HK)金融研究中心报告称,下半年物价涨幅将略有回落,预计年底CPI(居民消费价格指数)涨幅仍在4%左右,基于1-8月平均通胀率为5.54%,预计全年通胀均值在5.2%至5.4%之间.

--中国神华(601088.SS)(1088.HK)称,公司拟使用65亿元募集资金暂时用于补充流动资金，期限为自9月29日起6个月.

--北京市房地产交易管理网的统计数据显示,截至9月27日,北京9月新建商品住宅成交量为4,418套,二手住宅成交量为7,053套,整体市况依然低迷;业内预计,9月北京住宅的总成交量将难以突破1.3万套,同比降幅将超过50%.(完)

--整理 边竞; 审校 丁淑琴