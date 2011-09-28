主要国家经济指标预测--9月29日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月29日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 持平 -0.6%
(较上年同期) -0.5% -0.4%
0755 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 9月 减少0.8 减少0.8
未经季节调整的失业人数(万人) 280 290
经季节调整的失业人数(万人) -- 295.1
经季节调整的失业率 7.0% 7.0%
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 增加2 增加2
抵押贷款额(亿英镑) 增加7.5 增加7
抵押贷款批准宗数(千件) 49.5 49.2
M4货供额 -- -0.1%
0900 欧元区企业景气指数 9月 负0.11 0.07
经济景气指数 96.0 98.3
工业景气指数 负4.9 负2.9
服务业景气指数 2.0 3.7
消费者景气指数 负18.9 负16.5
消费者通胀预期指数 -- 26.0
销售物价指数 -- 8.7
1230 美国企业获利 第二季终值 -- +4.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月24日当周 42 42.3
初请失业金人数四周均值(万人) -- 42.1
续请失业金人数(万人) 9月17日当周 372.5 372.7
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +1.2% +1.0%
GDP隐性平减指数 +2.4% +2.5%
最终销售 +1.2% +1.2%
个人消费支出(PCE)物价指数 +3.2% +3.2%
核心PCE物价指数 +2.2% +2.2%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.3% -0.3%
(较上年同期) -- +5.1%
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 8月 -1.8% -1.3%
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 9月 -- 负2
2301 英国Gfk消费者信心指数 9月 负33 负31
2145 新西兰建筑许可 8月 -- +13.0%
2300 韩国工业生产(较前月) 8月 -0.3% -0.4%
(较上年同期) +6.0% +3.8%
服务业产出(较前月) -- +0.4%
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 51.9
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 -2.8% -2.1%
(较前月) -0.5% +0.7%
2330 日本全国整体消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 -- +0.2%
核心CPI(较上年同期) +0.1% +0.1%
东京地区整体CPI(较上年同期) 9月 -- -0.2%
核心CPI(较上年同期) -0.1% -0.2%
2330 日本求职求才比 8月 0.65 0.64
失业率 4.7% 4.7%
2350 日本工业生产(较前月) 8月初值 +1.5% +0.4%
未来一个月工业生产预估 -- +2.8%
未来两个月工业生产预估 -- -2.4%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 +0.1% -0.1%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% -0.1%
(较上年同期) +2.8% +2.6%
0530 法国GDP(较前季) 第二季终值 持平 --
0600 德国进口物价(较前月) 8月 -0.7% -0.4%
(较上年同期) +6.6% +6.9%
0800 意大利企业信心指数 9月 94.5 98.1
1100 美国抵押贷款市场指数 9月23日当周 767.9 --
再融资指数 4,239.6 --
1230 美国耐久财(耐用品)订单 8月 -0.1% 持平
扣除运输的耐久财订单 -0.1% 持平
扣除国防的耐久财订单 -0.1% --
扣除飞机的非国防耐久财订单 +1.1% +0.3%
2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 盈馀28.3 -- (完)
--整理 张涛;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。