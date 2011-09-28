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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--9月29日****

路透9月29日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 持平 -0.6%

(较上年同期) -0.5% -0.4%

0755 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 9月 减少0.8 减少0.8

未经季节调整的失业人数(万人) 280 290

经季节调整的失业人数(万人) -- 295.1

经季节调整的失业率 7.0% 7.0%

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 增加2 增加2

抵押贷款额(亿英镑) 增加7.5 增加7

抵押贷款批准宗数(千件) 49.5 49.2

M4货供额 -- -0.1%

0900 欧元区企业景气指数 9月 负0.11 0.07

经济景气指数 96.0 98.3

工业景气指数 负4.9 负2.9

服务业景气指数 2.0 3.7

消费者景气指数 负18.9 负16.5

消费者通胀预期指数 -- 26.0

销售物价指数 -- 8.7

1230 美国企业获利 第二季终值 -- +4.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月24日当周 42 42.3

初请失业金人数四周均值(万人) -- 42.1

续请失业金人数(万人) 9月17日当周 372.5 372.7

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +1.2% +1.0%

GDP隐性平减指数 +2.4% +2.5%

最终销售 +1.2% +1.2%

个人消费支出(PCE)物价指数 +3.2% +3.2%

核心PCE物价指数 +2.2% +2.2%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.3% -0.3%

(较上年同期) -- +5.1%

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 8月 -1.8% -1.3%

1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 9月 -- 负2

2301 英国Gfk消费者信心指数 9月 负33 负31

2145 新西兰建筑许可 8月 -- +13.0%

2300 韩国工业生产(较前月) 8月 -0.3% -0.4%

(较上年同期) +6.0% +3.8%

服务业产出(较前月) -- +0.4%

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 51.9

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 -2.8% -2.1%

(较前月) -0.5% +0.7%

2330 日本全国整体消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 -- +0.2%

核心CPI(较上年同期) +0.1% +0.1%

东京地区整体CPI(较上年同期) 9月 -- -0.2%

核心CPI(较上年同期) -0.1% -0.2%

2330 日本求职求才比 8月 0.65 0.64

失业率 4.7% 4.7%

2350 日本工业生产(较前月) 8月初值 +1.5% +0.4%

未来一个月工业生产预估 -- +2.8%

未来两个月工业生产预估 -- -2.4%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 +0.1% -0.1%

(较上年同期) +2.6% +2.4%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% -0.1%

(较上年同期) +2.8% +2.6%

0530 法国GDP(较前季) 第二季终值 持平 --

0600 德国进口物价(较前月) 8月 -0.7% -0.4%

(较上年同期) +6.6% +6.9%

0800 意大利企业信心指数 9月 94.5 98.1

1100 美国抵押贷款市场指数 9月23日当周 767.9 --

再融资指数 4,239.6 --

1230 美国耐久财(耐用品)订单 8月 -0.1% 持平

扣除运输的耐久财订单 -0.1% 持平

扣除国防的耐久财订单 -0.1% --

扣除飞机的非国防耐久财订单 +1.1% +0.3%

2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 盈馀28.3 -- (完)

--整理 张涛;审校 张荻

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