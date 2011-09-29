〔离岸人民币〕北控水务可能增发三年及五年期点心债--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月29日电---据汤森路透旗下IFR报导，北控水务集团宣布，该公司计划对其14.5亿元人民币（2.27亿美元）已发行点心债进行增发，但还不确定该计划最终是否实施。
该交易由星展银行(DBSM.SI)、高盛(GS.N)和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)主办。
若交易能顺利完成，筹得资金将用于向北控水务特定的中国子公司提供股东贷款，以作资本支出和一般企业用途。
北控水务6月底首次登陆点心债市场，发行10亿元人民币、票息3.75%的三年期点心债，以及4.5亿元人民币、票息5%的五年期点心债。当时，美银美林、高盛和摩根士丹利为联席全球协调人，星展银行、麦格理和渣打银行为主办承销商.(完)
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--整理 丁淑琴; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。