〔离岸人民币〕北控水务可能增发三年及五年期点心债--IFR

路透9月29日电---据汤森路透旗下IFR报导，北控水务集团宣布，该公司计划对其14.5亿元人民币（2.27亿美元）已发行点心债进行增发，但还不确定该计划最终是否实施。

该交易由星展银行(DBSM.SI)、高盛(GS.N)和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)主办。

若交易能顺利完成，筹得资金将用于向北控水务特定的中国子公司提供股东贷款，以作资本支出和一般企业用途。

北控水务6月底首次登陆点心债市场，发行10亿元人民币、票息3.75%的三年期点心债，以及4.5亿元人民币、票息5%的五年期点心债。当时，美银美林、高盛和摩根士丹利为联席全球协调人，星展银行、麦格理和渣打银行为主办承销商.(完)

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