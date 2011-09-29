〔中港个股〕中国平安正筹建位于上海和西双版纳的商品交易所--报载

路透上海9月29日电---上海证券报周四报导称,中国第二大寿险公司中国平安(601318.SS)(2318.HK)的另类投资步伐明显加快,综合金融的脚步亦越迈越大,其正在筹建两个独立运作的商品交易所,分别位于上海和云南西双版纳.

报导引述中国平安内部人士的话称,西双版纳的商品交易所将以传统产品为主,上海的商品交易所将以创新产品为主.

其中,西双版纳金融资产商品交易所股份有限公司已于今年8月成立,是为个人、企业和各类机构提供金融及非金融的现货、期货等各类交易服务的国际化公司,主要经营业务是为大宗商品提供电子交易平台,目前提供的交易品种有白银、镍、铅、锡、锌、天然橡胶.

报导指出,中国平安设于上海的商品交易所目前正在申请过程中,中国平安不愿透露具体经营业务.不过,有消息称,中国平安正在申请中的上海商品交易所,暂名为"上海陆家嘴国际金融资产(商品)交易所,开展金融资产的一对一交易,拟交易的品种更侧重于创新类的金融产品、金融资产、商品、货币、指数等.

报导称,两大商品交易所均为平安创新资本投资有限公司所投资,平安创新资本系中国平安集团旗下平安信托的全资子公司,是中国平安主要的另类投资平台,为中国平安提供持续非资本市场投资平台.

报导还指出,多数受访的投行人士认为,平台的长远意义远大于短期的盈利与否,"主要是为中国平安打开了新的投资窗口,可增加其资金运用的灵活性.但短期内可能还存在人才缺失、经验不足的挑战."

中国平安A股周三收报34.68元,过去一个月累计下跌17.4%.(完)